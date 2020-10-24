شكرا لقرائتكم عرابي: الأهلي كان ممكن يعمل فوز قياسي على الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن فوز الأهلي على الوداد المغربي وتأهله لنهائي البطولة الافريقية فوز سهل ومستحق وأبارك لمجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين وللجماهير التي هي أساس كرة القدم ومن أجلها تلعب كرة القدم.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: الأهلي كمل مباراة الذهاب في المغرب بعد الفوز بثنائية بجدارة واستحقاق قبل أن يضيف ثلاثة أهداف اليوم وكان النتيجة ممكن تضاعف والأهم أن الفوز قادنا للنهائي ولكن كان بالإمكان تسجيل رقم قياسي من الأهداف.

شدد: الشوط الثاني كان أهدى وحدثت تغييرات كثيرة بصفوف الأهلي وأتمنى أن تكون اللاعبين على قدر المسئولية وتحقق اللقب الغائب من 2013.