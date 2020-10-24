شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا في القانون والذكاء بتطبيق تقنية الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مباراة مهمة وأدينا بشكل جيد ونحمد الله على التوفيق وهدفنا هو تحقيق البطولة الافريقية.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "اللقب لسه متحققش ولازم يوصل للناس كلها الموجودة في منظومة الأهلي وحضرنا اللاعبين كويسين قبل المباراة ودخلنا معسكر لمدة يومين".

تابع: "فيكتور جوميز أدى درس في القانون والذكاء في تطبيق تقنية الفار واستنى لحد ما الكورة دخلت جون وبعد كده تناقش مع الفار وهو موقف يدرس ازاي يكون مركز وذهنه حاضر".

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أشار: "خدنا خطوة كبيرة ووصلنا لمرحلة مهمة ولكن البطولة لم تتحقق ولكن قربنا منها جدا وتكون من نصيبنا ان شاء الله".

أضاف: "عندنا مباراة مهمة في نهائي افريقيا وأتمنى الا نفرط فيه والمباراة ممكن توصل إلى 120 دقيقة ولكن أتمنى تحقيق اللقب في النهاية".