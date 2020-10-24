شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: مبروك للإدارة والجماهير وهناك من يدفع فلوس للانتماء للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح عادل مصطفى نجم الأهلي السابق أن أداء المارد الأحمر في مباراته ضد الوداد المغربي يدعو للفخر قائلا: "أداء جميل ويجعلني أشعر بالفخر وبأنني جزء من هذه المنظومة وبشجع مع جمهور الأهلي".
قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "هناك أشخاص كثيرين يدفعون فلوس للانتماء لهذا الكيان والانتماء اليه ولحظات المكسب والفخر حتى لو مش بتكسب تتمنى".
أضاف: "أبارك للأهلي وجمهوره ولكل من ينتمي إليه وأتمنى استكمال ذلك في النهائي وقبل المباراتين كنت متخوف من الأداء خاصة من بعد العودة من كورونا ولكن مباراة اليوم أداء يدعو للفخر".
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