شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: مبروك للإدارة والجماهير وهناك من يدفع فلوس للانتماء للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عادل مصطفى نجم الأهلي السابق أن أداء المارد الأحمر في مباراته ضد الوداد المغربي يدعو للفخر قائلا: "أداء جميل ويجعلني أشعر بالفخر وبأنني جزء من هذه المنظومة وبشجع مع جمهور الأهلي".

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "هناك أشخاص كثيرين يدفعون فلوس للانتماء لهذا الكيان والانتماء اليه ولحظات المكسب والفخر حتى لو مش بتكسب تتمنى".

أضاف: "أبارك للأهلي وجمهوره ولكل من ينتمي إليه وأتمنى استكمال ذلك في النهائي وقبل المباراتين كنت متخوف من الأداء خاصة من بعد العودة من كورونا ولكن مباراة اليوم أداء يدعو للفخر".