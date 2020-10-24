شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يؤازر الأهلى أمام الوداد المغربى في استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التواجد بإستاد القاهرة الدولى لحضور مباراة الإياب التى جمعت فريقى النادى الأهلى ونادى الوداد البيضاوى المغربى ضمن منافسات نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نهائى البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة مؤازرته ودعمه للفرسان الثلاثة المشاركة ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، معرباً عن ثقته فى أداء اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الفوز جراء التطور الفنى الملحوظ على أدائهم والذى نتج عن مباريات الدورى المصرى بعد استئناف النشاط الرياضى بمصر عقب جائحة كورونا.

ولفت الوزير أنه سيحرص على حضور مباراة نادى الزمالك أمام الرجاء المغربى بإستاد القاهرة يوم 1 نوفمبر فى مباراة العودة بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، متمنياً تأهل الزمالك إلى نهائى البطولة؛ لتضمن مصر لقب النسخة الحالية للبطولة الأكبر على مستوى الأندية الإفريقية فى كرة القدم كإنجاز جديد يضاف فى سجل الرياضة المصرية.

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وفى هذا السياق، أكد وزير الرياضة جاهزية إستاد القاهرة لاستضافة نهائى العُرس الإفريقي، والخروج به فى أبهى صورة تنظيمية امتداداً لسلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية على صعيد استضافة وتنظيم البطولات الرياضية والأحداث الدولية الكبرى بفضل تكاتف جميع الأطراف المعنية.

كما أعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته للاعبى نادى بيراميدز والجهاز الفنى بالفوز فى المباراة النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمزمع إقامتها بعد غد الأحد، والعودة من المغرب بكأس البطولة.