شكرا لقرائتكم حسين الشحات يعلق على هدفه في مرمى الوداد والظهور الباهت في لقاء الذهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس الهدف الذي سجله خلال مباراة المارد الأحمر ضد الوداد وسبب ضياع الفرصة التي أتيحت له بلقاء الذهاب السبت الماضي.

وصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

وأكد حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "أتمنى فوز الأهلي ببطولة أفريقيا وموسيماني يتعامل معنا بشكل إيجابي جدًا، ومنذ اليوم الأول جاء لعمل تعليمات معينة وأغلب الأهداف التي نسجلها هي جمل فنية متفق عليها".

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أضاف اللاعب الدولي: "أهم شيء هو الفوز بالمباراة واستطعت تسجيل الهدف اليوم من أجل إعادة الثقة لنفسي، وهو أمر متفق عليه بيني وبين ديانج، أضعتها في لقاء الذهاب ولكني أحرزت في مواجهة العودة، وسبب إضاعة فرصة مباراة الذهاب هو تفكيري في حلين لتسديد الكرة، وهو ما أدي لإضاعة الفرصة في اللقاء الأول وبالنهاية قررت شيء ثالث". شاهد الفرصة الضائعة

واختتم: "كهربا شارك في مباراة اليوم للعب كمهاجم صريح، وهذا لم يؤدي لتغيير أي شيء في طريقة لعبنا خلال المباراة".

وسجل ثلاثية الأهلي اليوم، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.