شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: احترمنا الوداد فتأهلنا لنهائى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فوز فريقه على الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لإدارة ناديه والجماهير، مؤكداً أن كل اللاعبين تحملوا المسئولية وأجادوا في مباراتي الذهاب والإياب، وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تليفزيونية :"احترمنا الوداد المغربي رغم فوزنا في مباراة الذهاب بهدفين وهو ما ساعدنا في تكرار الفوز على بطل المغرب بثلاثية في مباراة الإياب ، وتابع ياسر إبراهيم أن هدفه في مرمى الوداد تكليل لمجهوده طوال الفترة الماضية مع الفريق الأحمر،متمنياً أن يحالف الأهلي التوفيق في المباراة النهائية للبطولة.

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.