شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: احترمنا الوداد فتأهلنا لنهائى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أهدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فوز فريقه على الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لإدارة ناديه والجماهير، مؤكداً أن كل اللاعبين تحملوا المسئولية وأجادوا في مباراتي الذهاب والإياب، وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تليفزيونية :"احترمنا الوداد المغربي رغم فوزنا في مباراة الذهاب بهدفين وهو ما ساعدنا في تكرار الفوز على بطل المغرب بثلاثية في مباراة الإياب ، وتابع ياسر إبراهيم أن هدفه في مرمى الوداد تكليل لمجهوده طوال الفترة الماضية مع الفريق الأحمر،متمنياً أن يحالف الأهلي التوفيق في المباراة النهائية للبطولة.
صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.
سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.
ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.
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