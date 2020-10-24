شكرا لقرائتكم ميهوب: لم يكن لدى شك فى تأهل الأهلى.. ولازم نشيد بديانج اللي عمل كل حاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب علاء ميهوب نجم الأهلي السابق عن سعادته بفوز فريقه على الوداد وتأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا، موضحا: "الأهلي دخل المباراة بأريحية 2 /0 في مباراة الذهاب وتسيد المباراة من البداية للنهاية مع مقاومة ضعيفة جدا للوداد وفي كل الأحوال الوداد كان قوي او غير قوي انت تتحدث عن الفريق الأقوى".

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "فوز مستحق للأهلي ولم يكن لدي شك في حدوث مفاجآت بكرة القدم، والأهلي كان متفوق في المباراة الاولي في كل حاجة حتى في توقيت الأهداف ودايما بيكون فيها جزء من الحظ ولكن الحظ يروح لمن يستحقه.

أشار: "واضح ان موسيماني حافظ الأهلي وحافظ الدماغ المصرية وعارف يتعامل كويس مع اللاعبين المصريين وواضح انه بيحب الأهلي وجمهوره، متابعا: "الأهلي لعب مباراة قوية في المغرب وكان بيكمل النهاردة وكان الاحسن في كل الخطوط وفي كل أوقات المباراة والنتيجة مرضية 3 / 1 وكان مكن تزيد ويعمل رقم قياسي محصلش قبل كده".

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أردف: "الأداء حلو ومشرف وبه متعة وموسيماني اطمن على المباراة وبدأ في منح فرصة لعدد من اللاعبين وعجبني تبديل الشناوي ونزول علي لطفي الذي لا يسأل عن الهدف الذي دخل مرماه.

أضاف: "فيه واحد عايز اشيد بيه هو اليود يانج واللي يتفرج على المباراة يحس مدى أهميته في قطع الكرات وفي وجوده داخل الملعب وتحركه وتمركزه في الملعب"، مشددا: "يحسب للاعبي الأهلي والجهاز الفني انه مكنش فيه استرخاء في المباراة حتى موسيماني كان بيطالب اللاعبين بنقل المباراة وفوز مستحق وأتمنى نبارك لهم على النهائي".