شكرا لقرائتكم فالنسيا يواصل التخبط ويخسر أمام إلتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق إلتشي فوزا صعبا من ضيفه فالنسيا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي إلتشي جوسان بوماريس وفيديل شافيز في الدقيقتين 19 و37، فيما سجل هدف فالنسيا أنطونيو لاتوري في الدقيقة 74. ورفع إلتشي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد فالنسيا عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

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