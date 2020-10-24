شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تجتمع الأحد المقبل لحسم مصير الهبوط فى القسم الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لحسم مصير الهبوط والصعود فى دوري القسم الثاني والثالث، بعد الاتصالات المكثفة خلال الفترة الأخيرة من الأندية لحسم القرار النهائى بخصوص الهبوط فى دورى المظاليم وتحديد شكل المسابقات فى الموسم المقبل.

وكشف مسؤولو اللجنة الخماسية أنه كان سيتم عقد اجتماع الأسبوع المنقضي ولكن تم تأجيله للأحد المقبل لوجود أكثر من ملف مهم آخر على مائدة الجبلاية، لكن سيتم الحسم يوم الأحد المقبل.

وأجرى مسئولو أندية القسم الثالث اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن الموقف النهائى من نظام الصعود لدورى القسم الثانى، بعد انتهاء المسابقات 20 أكتوبر الجارى.

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وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك.

وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقوا تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دوري القسم الثاني و إلغاء دوري الترقي ، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق ، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير واستمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.

فى سياق مغاير، أسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولي هبطت أندية "سوهاج -الإعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا"، وفى المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا"، وفي المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام -الاوليمبي -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".