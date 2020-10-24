شاهد احتفالات الأهلوية بعد التأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مشجعو النادي الأهلي بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة احتفالات كبيرة بين المشجعين احتفالا بهذا الانتصار، فيما كتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر :" أبطالنا في نهائي افريقيا للمرة الـ ١٣"، وفي تغريدة أخرى قال :" فريقنا إلى نهائي إفريقيا على حساب الوداد المغربي ، خطوة واحدة يا أهلي".



احتفالات الأهلوية بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وواصل الأهلي عروضه الرائعة تحت قيادة مدربه الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذى تولي المسئولية في الأول من أكتوبر الجاري حيث قاد المدرب الجنوب أفريقي المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



احتفالات الاهلي

واستحق الأهلي الفوز على بطل المغرب ذهاباً وإياباً بعدما قدم عرضاً قوياً في المغرب ثم القاهرة، ونجح موسيماني في إدارة المباراة بالشكل الأمثل وتعامل مع الغيابات التي عانى منها الفريق بشكل جيد خاصة في لقاء العودة الليلة حيث نجح المدير الفني في تجهيز أحمد فتحي للمشاركة في الجبهة اليسرى لتعويض غياب على معلول الذي عانى من إجهاد في العضلة الخلفية.

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لاعبو الأهلي كانوا عند حُسن الظن ونجحوا في تقديم عرض قوي ولم يستهينوا بالخصم المغربي بعد نتيجة لقاء الذهاب وهذا تحقق بفضل الاجتهاد من الجميع والتركيز والإعداد الجيد من الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.



احتفالات الاهلي



جانب من الاحتفالات



جماهير الاهلي



