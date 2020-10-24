شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجرى مسحة كورونا فى الرباط استعداداً لنهائى الكونفيدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت بعثة نادي بيراميدز بمجرد وصولها لفندق الإقامة في الرباط، مسحة الكشف المبكر عن فيروس كورونا، الأخيرة قبل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، فور الوصول إلى مقر إقامة البعثة بمدينة الرباط العاصمة المغربية، قادمة من كازبلانكا، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية المحدد لها يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبد الله، ووصلت البعثة بعد رحلة استغرقت ساعة ونصف حتى الوصول لفندق إقامتها على أن تجري مسحة طبية بمجرد الوصول تطبيقا لإجراءات وبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

وخاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية. كما وجهت بعثة فريق بيراميدز في المغرب برئاسة ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا 3 تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان. Advertisements أوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كافة العقبات واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم ومشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلا. وكان وفد نادي بيراميدز زار أمس الخميس، مدينة الرباط العاصمة، لمعاينة كافة الترتيبات الخاصة بانتقال البعثة للمدينة استعدادا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية..وضم الوفد، هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله المدرب العام للفريق، ووليد مهدي مدير المباريات. وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط والذي من المنتظر أن تقيم فيه البعثة، بجانب زيارة ملعب نادي الفتح الرباطي لخوض التدريبات عليه حتى موعد المباراة الهامة أمام نهضة بركان.

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