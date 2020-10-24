شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الأهلى فى التأهل إلى مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة 13 في تاريخه ، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونجح الاهلي فى تحقيق الفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك عندما فاز عليه 2-0 و 2-1 .

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

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