شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب : موسيماني حافظ "دماغ" اللاعبين المصريين وديانج "رائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب علاء ميهوب نجم الأهلي السابق عن سعادته بفوز فريقه على الوداد وتأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا، موضحا: "الأهلي دخل المباراة بأريحية 2 /0 في مباراة الذهاب وتسيد المباراة من البداية للنهاية مع مقاومة ضعيفة جدا للوداد وفي كل الأحوال الوداد كان قوي او غير قوي انت تتحدث عن الفريق الأقوى".

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة. سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

قال ميهوب خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "فوز مستحق للأهلي ولم يكن لدي شك في حدوث مفاجآت بكرة القدم، والأهلي كان متفوق في المباراة الاولي في كل حاجة حتى في توقيت الأهداف ودايما بيكون فيها جزء من الحظ ولكن الحظ يذهب لمن يستحقه.

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أشار: "واضح ان موسيماني حافظ الأهلي وحافظ الدماغ المصرية وعارف يتعامل كويس مع اللاعبين المصريين وواضح انه بيحب الأهلي وجمهوره، متابعا: "الأهلي لعب مباراة قوية في المغرب وكان بيكمل النهاردة وكان الاحسن في كل الخطوط وفي كل أوقات المباراة والنتيجة مرضية 3 / 1 وكان مكن تزيد ويعمل رقم قياسي محصلش قبل كده".

أردف: "الأداء حلو ومشرف وبه متعة وموسيماني اطمن على المباراة وبدأ في منح فرصة لعدد من اللاعبين وعجبني تبديل الشناوي ونزول علي لطفي الذي لا يسأل عن الهدف الذي دخل مرماه.

أضاف: "فيه واحد عايز اشيد بيه هو اليود يانج واللي يتفرج على المباراة يحس مدى أهميته في قطع الكرات وفي وجوده داخل الملعب وتحركه وتمركزه في الملعب"، مشددا: "يحسب للاعبي الأهلي والجهاز الفني انه مكنش فيه استرخاء في المباراة حتى موسيماني كان بيطالب اللاعبين بنقل المباراة وفوز مستحق وأتمنى نبارك لهم على النهائي".