شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: خطوة واحدة تفصلنا عن الأميرة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سامي قمصان مدرب الأهلي فوز عن سعادته بفوز فريقه على الوداد وتأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا..وقال خلال تصريحات لاستوديو قناة الأهلي: "أبارك لمجلس الادارة والجماهير ولسه فيه خطوة تفصلنا عن الأميرة الافريقية والأهلي لا يهمه الا التتويج باللقب وكنا عاملين تصور للمباراة اننا نسجل هدف مبكر عشان يريحنا في المباراة ونفصل ولدينا الأهم وهو نهائي البطولة".

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة..سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

تابع: "من الحاجات الإيجابية لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق أنه بيخلي كل لاعب يتفرج على الأخطاء اللي وقع فيها وده اللي عمله محمد هاني خلال العودة من المغرب في الطيارة"، مضيفا: "حسين الشحات من اللاعبين الي بتؤدي بشكل كويس وماتشات الدوري ساعدتنا نجهزه وسجل هدف ممتاز".

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أردف: "موسيماني فضل يريح الشناوي خصوصا بعد الاطمئنان على الشناوي ومهم ندي فرصة للاعبين والكل هيلعب"، مشيرا: "كان مهم تجهيز وليد سليمان لأن دوره مهم في النهائيات وكذلك تجهيز حمدي فتحي وتدي حلول قبل المباريات المهمة".

ووجه قمصان رسالة لجماهير الأهلي: "منتظرين الدعم من جمهور الأهلي وكل المنظومة ومستنينكم في ضهر اللعيبة والجهاز الفني والإدارة وان شاء الله سنقاتل للتتويج بلقب افريقيا".