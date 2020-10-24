شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة الموافق 23/ 10/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، انتهى زمن المعجزات يا وداد.. الأهلي يغازل الأميرة الافريقية بخماسية تاريخية، الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل، ومؤمن زكريا يواصل التأهيل فى الجيم تحت شعار العزيمة والإصرار.

الأهلى يتسلم درع الدورى 31 أكتوبر أمام الطلائع قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تسليم الأهلى درع الدورى يوم 31 أكتوبر الجارى وهو موعد مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام، حيث سيتم تسليم الفريق الأحمر درع الدورى داخل الملعب وتحديدا عقب المباراة المرتقبة.

طاهر محمد ينضم لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المقاولون وبيراميدز

ينضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي لناديه الجديد، بعد نهاية مواجهة ذئاب الجبل وبيراميدز في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام المقرر اقامتها نهاية شهر أكتوبر الجاري، وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة لإمكانية إعارة 3 لاعبين لذئاب الجبل بعد نهاية الموسم.

الاتحاد السكندرى يعلن عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال:"هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".

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الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل

أرسلت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تطلب فيه تأجيل لقاء نهائى دورى أبطال إفريقيا من 6 نوفمبر المقبل إلى 8 نوفمبر القادم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. يواصل مؤمن زكريا، لاعب الأهلى السابق، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق، حيث تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة العصبية التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.