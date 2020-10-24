شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: محاولات قوية لنقل ودية الأوليمبى مع البرازيل إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن هناك محاولات واتصالات قوية تجرى حاليا من أجل نقل المباراة الودية بين الفراعنة الصغار والبرازيل المحدد لها يوم 16 نوفمبر المقبل فى مدينة جدة بالسعودية لتقام فى القاهرة، وقال غريب فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن الساعات المقبلة قد تشهد الاعلان عن نقل المباراة لتقام فى القاهرة بدلا من السعودية خاصة بعدما طلب وزير الرياضة هذا الأمر.

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وقرر شوقى غريب بالاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق خضوع اللاعبين لـ3 مسحات للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراتين هناك ، بحيث يخضع اللاعبون لمسحة بعد انطلاق المعسكر ثم مسحة ثانية بعد 3 أيام وثالثة قبل السفر إلى السعودية ، واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، علي أن يكون بداية المعسكر أول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين بها.ويقوم الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بانهاء كافة الترتيبات الادارية للمعسكر سواء اجراءات السفر او الاقامة .

ومن جانبه أكد شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحرية في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم: محمد صبحي (الزمالك )، عمر صلاح (سموحه )، عمر رضوان (الجونه)، مصطفي شوبير(الاهلي )، محمود جاد (انبي )،محمد اشرف (طنطا)، اسامة جلال (انبي)، احمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك )، محمود صابر الجزار (الجونة )، محمود مرعي (دجلة )، احمد ياسين (المقاصة )، محمد عبدالمنعم (سموحة )، احمد يوسف (اف سي مصر )، احمد ابوالفتوح (سموحة )، حسن علي (المصري )، محمود البدري (الاسماعيلي )، كريم العراقي (المصري )، كريم فؤاد (انبي )، شريف رضا (سموحة )، اكرم توفيق (الجونة )، غنام محمد (الانتاج الحربي )، احمد سعيد (دجلة )، عمار حمدي (طلائع الجيش )، محمد صادق (الاسماعيلي )،احمد حمدي (الجونة )، ناصر ماهر (سموحة )، يوسف الجوهري (المقاولون العرب )، عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )، امام عاشور (الزمالك )، كريم الطيب (اسوان )، رمضان صبحي (بيراميدز )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )، عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )، مصطفي محمد (الزمالك )،؟احمد ياسر ريان (الجونة )، صلاح محسن (سموحه )، ناصر منسي (طلائع الجيش )، فادي فريد (أسوان )، احمد ايمن (الاسماعيلي ).