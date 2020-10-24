شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال أعضاء الاهلى بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل أعضاء النادى الاهلى بمقر النادى في الجزيرة عقب وصول الفريق الأحمر للمباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد المغربى الذى تمكن من الفوز عليه ذهابا و أيابا .

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.



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