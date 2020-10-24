الدولى للتنس يوافق على زيادة عدد اللاعبين فى الأدوار التمهيدية لبطولات المستقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولي للتنس علي المقترح المقدم من الاتحاد المصري، بزيادة عدد اللاعبين و اللاعبات في الادوار التمهيدية لبطولات المستقبل الدولية للرجال و السيدات ، علي ان يتكون جدول الادوار التمهيديه من 64 لاعب ولاعبه بدلا ً من 48 بدءًا من 6 نوفمبر المقبل ، و بذلك سوف تزيد فرص مشاركة اللاعبين و اللاعبات المصريين في البطولات الدولية .

ونشر اتحاد التنس لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود، والتى جاء أبرزها تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات، حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى.

وكان اتحاد التنس قد قام بتنفيذ خطة بديلة لتجهيز اللاعبين مع استمرار تأجيل انطلاق المسابقات المحلية، بسبب عدم حسم الإجراءات الإحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، حيث قام مسئولو الاتحاد بتنظيم بطولتنين تنشيطية ودية للإعمار السنية 16 و18 عاما ناشئين بمشاركة 12 لاعبا، وناشئات بمشاركة 11لاعبة ، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس الماضى، حيث أقيمت البطولتين علي ملاعب نادي الصيد ، وتحمل الاتحاد النفقات المالية لهذه البطولات ، واعتمد اتحاد التنس تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية.

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