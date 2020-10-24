محمد الشناوي : كنا رجالاً فصعدنا لنهائي أفريقيا وننتظر اي منافس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5 – 1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة، وأشاد الشناوى في تصريحات تلفزيونية بروح لاعبي الأهلى مؤكدا أنهم كانوا رجالا وتحملوا المسئولية وعبروا بالفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن اللاعبين أدوا المهمة بنجاح وبانتظار طرف النهائي الأفريقي.
تابع الشناوي:" اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم وتدربنا على نقاط قوة وضعف الوداد المغربي وفى الوقت الحالي طوينا صفحة نصف النهائي ونستعد للنهائى الأفريقي أيا كان طرفه سواء الزمالك أو الرجاء المغربي ونتمنى التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير".
وكشف حارس الأهلى كواليس حديث موسيمانى مع اللاعبين بين الشوطين قائلا:" موسيمانى قال لنا سجلوا أهداف واحتفظوا بالكرة أكثر على الرغم من التأكد من صعودنا للمباراة النهائية" مختتما:" أهدى الفوز للجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني".
صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.
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