شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي : كنا رجالاً فصعدنا لنهائي أفريقيا وننتظر اي منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5 – 1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة، وأشاد الشناوى في تصريحات تلفزيونية بروح لاعبي الأهلى مؤكدا أنهم كانوا رجالا وتحملوا المسئولية وعبروا بالفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن اللاعبين أدوا المهمة بنجاح وبانتظار طرف النهائي الأفريقي.

تابع الشناوي:" اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم وتدربنا على نقاط قوة وضعف الوداد المغربي وفى الوقت الحالي طوينا صفحة نصف النهائي ونستعد للنهائى الأفريقي أيا كان طرفه سواء الزمالك أو الرجاء المغربي ونتمنى التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير".

وكشف حارس الأهلى كواليس حديث موسيمانى مع اللاعبين بين الشوطين قائلا:" موسيمانى قال لنا سجلوا أهداف واحتفظوا بالكرة أكثر على الرغم من التأكد من صعودنا للمباراة النهائية" مختتما:" أهدى الفوز للجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني".

Advertisements