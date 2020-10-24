شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة :الأهلي تحسّن دفاعياً مع موسيماني والشحات تعلم من أخطائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل جمعة نجم فريق الأهلي السابق أن اللاعب المالى أليو ديانج هو رجل مباراة الأحمر والوداد المغربى بفضل مجهوده الكبيرة سواء دفاعيًا أو هجوميًا والنيجيرى جونيور أجايي ظهر بمستوي متميز أيضًا وجميع اللاعبين وأوضح وائل جمعة خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " الأهلي تحسن دفاعيًا مع موسيماني وأصبح من الصعب خسارة أي مباراة عكس ما كان عليه أثناء تواجد السويسري رينيه فايلر "

وأشار وائل جمعة أن حسين الشحات لاعب متميز قائلا " حسين الشحات لاعب يقوم بالتعلم من أخطائه والدليل على ذلك تعلمه من خطأ مباراة الذهاب ونجح في احرز هدف رائع في مباراة الإياب اليوم و حسين الشحات أدائه يتطور مع النادي الأهلي كل يوم عن يوم وهذا واضح منذ ارتدائه القميص الأحمر".

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صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.