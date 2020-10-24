شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الوداد.. أحمد فتحى يختتم مشواره مع الأهلى 31 أكتوبر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرحل بشكل رسمى، أحمد فتحى عن صفوف النادى الأهلى عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجارى، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستكون تلك المباراة هى الأخيرة لـ"الجوكر" مع المارد الأحمر قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز الذى تعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انتهى تعاقد اللاعب مع الأهلى.

أحمد فتحى شارك فى أخر مبارياته الأفريقية مع الأهلى، أمام الوداد المغربى، التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 / 1، حيث لم يتمكن أحمد فتحى من المشاركة فى المباراة النهائية للبطولة المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل، نظرًا لكون اللاعب سيكون ضمن قائمة بيراميدز.

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سجل ثلاثية الأهلي فى شباك الوداد، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.