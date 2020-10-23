للمرة الـ13.. الأهلي المصري في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي

الجمعة 23 أكتوبر 2020

خطف الأهلي المصري بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تكرار فوزه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف النهائي.



وكان المارد الأحمر حقق الفوز ذهابا بنتيجة 2-0 في الأراضي المغربية، ليفوز بمجموع المباراتين (5-1) بعد انتصاره مجددا (الجمعة)، ليحسم تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه.

وحسم الأهلي المباراة في وقت مبكر بتسجيله هدفين مباغتين في الشوط الأول، عن طريق مروان محسن وحسين الشحات في الدقيقتين 7 و26.

وصعب هذان الهدفان مهمة الوداد في العودة بالنتيجة، إذ كان بحاجة لتسجيل 4 أهداف، لتعويض خسارته ذهابا.

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واستطاع الأهلي أن يطلق رصاصة الرحمة على ضيفه المغربي بإحراز ياسر إبراهيم الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل الوداد هدف حفظ ماء الوجه عبر زهير المترجي، لكنه لم يكن كافيًا لمنع عبور الأهلي للمباراة النهائية.

وينتظر الأهلي بذلك معرفة منافسه في المباراة النهائية، من بين مواطنه الزمالك والرجاء المغربي، إذ تأجلت مباراة الإياب بين الأخيرين إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما كان مقررا إقامتها السبت، نظرا لمعاناة الرجاء من تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

وكان الزمالك وضع قدما في المباراة النهائية، بعد فوزه خارج أرضه على حساب الرجاء بهدف دون رد، ليصبح على موعد تاريخي مع مواجهة الأهلي غريمه التقليدي في النهائي لأول مرة على الإطلاق.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في موعدها المحدد سلفا 6 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.