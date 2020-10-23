قمة تشيلسي ومان يونايتد تتصدر مشهد الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مانشستر يونايتد لحمل الزخم الأوروبى معه إلى المنافسات المحلية عندما يستضيف تشيلسى الساعى لتفادى تعادل ثالث تواليا، وذلك في قمة المرحلة السادسة من الدورى الإنجليزى لكرة القدم والتى سيكمل خلالها ليفربول حامل اللقب رحلة الألف ميل من دون قلب دفاعه الهولندى فيرجيل فان دايك.
ويدخل يونايتد مباراته على ملعب «أولد ترافورد» السبت منتشيًا بفوز قاتل (2-1) خارج القواعد على باريس سان جيرمان، وصيف بطل أوروبا، فى افتتاح منافسات دورى الأبطال لهذا الموسم، حيث جدّد تفوقه على نادى العاصمة الفرنسية بعد أن أقصاه موسم 2018-2019.
ويصطدم فريق المدرب النرويجى أولى جونار سولسكاير بتشيلسى الساعى لتعويض تعادلين متتاليين مخيبين، الأول مع ساوثهامبتون 3-3 في المرحلة السابقة على أرضه، والثانى مع ضيفه إشبيلية الإسبانى سلبا في مستهل حملته في المسابقة القارية الأهم.
ويحتل يونايتد، الذي يستضيف لايبزيج الألمانى الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، المركز الخامس عشر في الدورى حاليًا مع 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين، ولكن بمباراة أقل عن منافسه الثامن برصيد 8 نقاط، بعد أن غاب عن المرحلة الأولى لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته في الدورى الأوروبى «يوروبا ليج» في أغسطس الفائت.
ويتطلع تشيلسى، الذي سيحل ضيفا على كراسنودار الروسى الأربعاء أيضا فى دورى الأبطال، إلى فوزه الأول خارج قواعده على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدورى في ثمانى مباريات، وهى أطول سلسلة للنادى اللندنى من دون فوز في أولد ترافورد منذ العام 1957.
ويسعى سولسكاير لتجديد فوزه على فرانك لامبارد، مدرب البلوز، في «البريميرليج» بعد أن تفوق عليه في مباراتى الدورى الموسم الماضى في الموسم الأول للدولى الإنجليزى السابق مع تشيلسى، الذي تفوق عليه في نصف نهائى الكأس الموسم الماضى.
كما ستتجه الأنظار إلى مشاركة الوافد الجديد الأوروجويانى أدينسون كافانى من عدمها بعد أن غاب عن مواجهة فريقه السابق سان جيرمان، حيث اعتبر سولسكاير الاثنين أن «إدينسون يحتاج إلى التدرب لبضعة أيام قبل أن يصبح جاهزًا».
من جهة أخرى، سيخوض ليفربول أولى مبارياته في الدورى هذا الموسم بغياب قلب دفاعه فان دايك عن التشكيلة الأساسية بعد تعرضه لإصابة قوية في دربى الـ «مرسيسايد» ضد إيفرتون في المرحلة السابقة (2-2) بعد تدخّل قوى من الحارس جوردان بيكفورد، وذلك عندما يستضيف شيفيلد يونايتد السبت.
وأعلن الفريق الأحمر أن أفضل لاعب في الدورى لموسم 2018-2019 سيخضع لعملية جراحية في ركبته دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيغيبها عن الملاعب، إلا أن بعض وسائل الإعلام البريطانية توقعت أن يغيب ابن الـ29 عاما عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.
ومن المتوقع أن يعوّل المدرب الألمانى يورجن كلوب على البرازيلى فابينيو في مركز قلب الدفاع، ولاسيما بعد الأداء الهائل الذي قدمه في هذا المركز في المباراة التي فاز بها بطل أوروبا لعام 2019 (1- صفر) على أياكس أمستردام الهولندى الثلاثاء في مستهل مشواره في دورى الأبطال، واختير فيها أفضل لاعب في اللقاء بعد أن ساهم في إبعاد كرات أياكس الخطرة على مراحل عدة. ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدورى برصيد 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات، خسارة وتعادل، متخلفًا بثلاث نقاط عن إيفرتون المتصدر ونقطتين عن أستون فيلا الثانى.
وبعد أن حسم بقاءه في دورى الأضواء في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضى، استهل فيلا الحملة الجديدة بأربعة انتصارات من أربع مباريات، إحداها كاسحة بنتيجة 7-2 على ليفربول، ويتطلع إيفرتون المتصدر المفاجأة لهذا الموسم أن يواصل تألقه ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم عندما يحل على ساوثهامبتون الأحد.
وستكون الفرصة متاحة أمام هداف الموسم دومينيك كالفرت-لوين (7 أهداف بالتشارك مع نجم توتنهام الكورى الجنوبى سون هيونج- مين) ليصبح ثانى لاعب فقط في تاريخ الـ «بريميرليج» يسجل في المباريات الست الأولى لفريقه بعد الأرجنتينى سيرخيو أجويرو، قناص مانشستر سيتى، الذي حقق هذا الإنجاز الموسم الماضى.
وكان الدولى الإنجليزى سجل هدف التعادل 2-2 لفريقه أمام الغريم ليفربول في المباراة السابقة في الدقيقة 81 على ملعب «جوديسون بارك».
ويسعى مانشستر سيتى لفوزه الثالث تواليا في جميع المنافسات عندما يحل ضيفًا على وست هام في أولى مباريات السبت.
وكان سيتى تفوق في المرحلة السابقة بهدف نظيف على ضيفه أرسنال على ملعب الاتحاد قبل أن يفتتح مشوراه في البطولة القارية الأهم، الساعى للتويج بلقبها للمرة الأولى بقيادة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، بفوز على بورتو البرتغالى 3-1.
وستكون المرة الأولى التي يدخل فيها وست هام، تاسع الترتيب المباراة أمام سيتى الحادى عشر، وهو متقدم عليه في الجدول منذ مارس 2009.
ويسعى أرسنال لتعويض الخسارة أمام سيتى عندما يستقبل الأحد على ملعب «الإمارات» فريق ليستر متطلعًا للمحافظة على سجل مثالى أمام منافسه الذي لم يحقق الفوز عليه في جميع المسابقات في آخر 27 مباراة.
ويحتل أرسنال المركز الخامس في الترتيب بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين خلف ليستر الرابع بفارق الأهداف فقط، بعد أن سقط الأخير في المرحلة السابقة على أرضه بهدف دون رد أمام أستون فيلا.
وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء توتنهام السابع مع مضيفه بيرنلى الثامن عشر، حيث سيعوّل فريق المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو مجددا على الثنائى النارى هارى كاين وسون هيونج-مين، إذ يتصدر الأول لائحة أفضل الممررين الحاسمين (7) والثانى الهدافين.
وكان توتنهام قد أهدر تقدمه 3-صفر في المرحلة السابقة أمام ضيفه وجاره وست هام الذي خرج بتعادل ثمين 3-3، ما حرم نادى شمال لندن من الارتقاء إلى المركز الثالث في الترتيب على حساب ليفربول.
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