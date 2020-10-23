«هاتريك» بامفورد يقود ليدز للفوز على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليدز يونايتد فوزًا كبيرًا على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
يدين ليدز يونايتد بهذا الفوز لمهاجمه بامفورد الذي سجل ثلاثية فريقه في الدقائق 55 و67 و74.
بهذا الفوز رفع ليدز يونايتد رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 12 في المركز الثاني.
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