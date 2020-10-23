شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُكرر فوزه على الوداد ويتأهل لنهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تمكن مروان محسن من تسجيل الهدف الأول بحلول الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعدما تلقى تمريرة بينية من عمرو السولية ينفرد على إثرها بالحارس ويضع الكرة في الشباك وتتوقف المباراة بعد عودة الحكم الجنوب اأفريقي فيكتور جوميز إلى «الفار»، وبعدها احتسبها هدفًا للأهلي لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 26 تلقى الشحات تمريرة سحرية من أليو ديانج، ليراوغ الدفاع ويسددها في المرمى، معززًا تقدم الأهلي بالهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني أحكم الأهلي سيطرته تماما على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 59 سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث برأسية رائعة.

وأجرى الوداد عدة تغييرات في محاولة أخيرة لتعديل النتيجة، حتى استغل البديل زهير المترجي خطأ أحمد الشيخ وسجل هدفا للوداد في الدقيقة 82 بتسديدة صاروخية لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة يكون الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الوداد 5-1 بمجموع مباراتي نصف النهائي، وينتظر المتأهل من طرفي نصف النهائي الآخر بين الزمالك والرجاء المغربي.

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