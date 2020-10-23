شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يُعادل أهداف مصطفى محمد ويقترب من «بن شرقي» بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح حسين الشحات، لاعب الأهلي، في إنهاء صيامه التهديفي، وسجل في مرمى الوداد المغربي، الهدف الثاني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد مراوغتين لمدافع الوداد في الدقيقة 26.

وأحرز الشحات هدفه أمام الوداد بعد غياب طويل منذ أن هز شباك المقاولون بالدوري المصري يوم 19 يناير الماضي بالجولة الرابعة عشرة للدوري، كما أن آخر هدف أفريقي للشحات كان في شباك الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر الماضي بالقاهرة.

ورفع «الشحات» رصيده إلى 6 أهداف بدوري أبطال أفريقيا، ليعادل رقم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وكريستوفاو، لاعب بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، ويفصله هدف عن أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، وجاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق.

ويتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال، الجزائري كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي السابق، برصيد 10 أهداف.