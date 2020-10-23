شكرا لقرائتكم خبر عن كازادي يقود هجوم الوداد في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الوداد كالتالي: حارس المرمى: رضا التكناوتي. الدفاع: عبداللطيف نصير- يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين- كومارا. الوسط: يحيى جبران- وليد الكرتي- أيمن الحسوني. الهجوم: بديع أووك- إسماعيل الحداد- كازادي. Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: سعودي- إبراهيم النقاش- بدر جادارين- البهجة- حمزة أسرير- جباجبو- المترجي. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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