شكرا لقرائتكم بيراميدز يجرى مسحة كورونا استعدادا لنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى جميع أعضاء بعثة فريق نادى بيراميدز فى المغرب، مسحة أخيرة مساء اليوم، الجمعة، فى مدينة الرباط، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، وتقرر أنه بمجرد وصول البعثة لمدينة الرباط العاصمة مساء اليوم، ستجرى المسحة فى فندق الإقامة، وفقا للبروتوكول الطبى للكاف، استعدادا للنهائى القاري.

وأنهت البعثة معسكرها فى الدار البيضاء اليوم، وتغادر بعد قليل لمدينة الرباط العاصمة، لخوض نهائى الكونفدرالية المحدد له يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاى عبد الله.

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وخاض فريق نادى بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادى الوداد المغربى بالدار البيضاء فى إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفنى أنتى تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية.