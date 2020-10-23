شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى: سعيد بالتواجد في الأولمبى ومعسكر نوفمبر مفيد جدا للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر الأوليمبى، أنه سعيد بالتواجد ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى منذ بطولة أفريقيا لتى قدمنا فيها مستوى مميز للغاية ورفعنا كأسها للمرة الأولى فى 2019 التى استضافتها مصر، مضيفا أن ثقة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب تمنحه دافع أكبر على تقديم مزيد من التألق وتمثيل منتخب بلادى بأفضل شكل”.

وواصل عبد الرحمن مجدى :”معسكر المنتخب فى نوفمبر سيكون مفيد جدا للاعبين من أجل استعادة جانب كبير الانسجام والتناغم، خاصة أننا سنخوض وديات من العيار الثقيل أبرزها أمام منتخب البرازيل”.

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وأنهى حديثه قائلا:”أحلم بالتألق فى الأولمبياد والمساهمة جليا بتحقيق منتخب بلادى مركز يليق بحجم وقيمته الكبيرة وإسعاد الشعب المصرى ككل”.

يذكر أن شوقى غريب المدير الفنى قد استدعى مجدى بجانب ثلاثى الدراويش محمد صادق وأحمد أيمن ومحمود البدرى لمعسكر المنتخب الذى سيضم 40 لاعبا وسيتخلله عدة وديات ضمن برنامج الاعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى تحتضنها طوكيو.