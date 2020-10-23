شكرا لقرائتكم حسين الشحات يصل للهدف السادس فى بطولة أفريقيا هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع حسين الشحات لاعب النادى الأهلى رصيده إلى 6 أهداف بدورى أبطال أفريقيا، ليعادل رقم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وكريستوفاو لاعب بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، ويفصله هدفا عن أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك، وجاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى السابق.

ويتصدر ترتيب هدافى دورى أبطال افريقيا حتى الآن كلاً من الجزائرى كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلى التونسى السابق، برصيد 10 أهداف.

أحرز حسين الشحات الهدف الثانى للأهلى فى مرمى الوداد بالدقيقة 23 من عمر المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب فى المغرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، ويعد هذا الهدف هو الأول الذى يحرزه حسين الشحات منذ فترة طويلة، ليعود بعد غياب بهدف عذب فيه الوداد وخاصة المدافع يحيى عطية الذى رواغه مرتين قبل التسديد فى الشباك من التمريرة الساحرة التى وصلته من ديانج.

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أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والوداد المغربى المقامة حالياً بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بتقدم الأهلى بثنائية نظيفة، وسط أداء مبدع من جميع اللاعبين بقيادة المدير الفنى موسيمانى، ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ومروان محسن، فيا يجلس على دكة البدلاء، كلاً من : على لطفى ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وأليو بادجى وبذلك يلعب أحمد فتحى فى الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعانى من أجهاد فى العضلة الخلفية والذى تسبب فى خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد، كلاً من : رضا تجناوتى، يحيى جبانى، كاسينجو كازادى،اسماعيل الحداد،ابراهيم نجم الدين،يحيى عطية الله، بادى أووك، وليد الكرتى، ايمن الحسونى،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.