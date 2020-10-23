شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يرحل رسميا بعد مواجهة الأهلى أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرحل بشكل رسمى، أحمد فتحى عن صفوف النادى الأهلى عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجارى، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستكون تلك المباراة هى الأخيرة لـ"الجوكر" مع المارد الأحمر قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز الذى تعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انتهى تعاقد اللاعب مع الأهلى.

أحمد فتحى شارك فى آخر مبارياته الأفريقية مع الأهلى، أمام الوداد المغربى، التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 / 1، حيث لم يتمكن أحمد فتحى من المشاركة فى المباراة النهائية للبطولة المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل، نظرًا لكون اللاعب سيكون ضمن قائمة بيراميدز.

سجل ثلاثية الأهلى فى شباك الوداد، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.

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ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ومروان محسن، فيما ضم تشكيل الوداد، كلاً من : رضا تجناوتى، يحيى جبانى، كاسينجو كازادى،اسماعيل الحداد،ابراهيم نجم الدين،يحيى عطية الله، بادى أووك، وليد الكرتى، ايمن الحسونى،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.