شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. الأحمر يحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة لمروان والشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والوداد المغربى المقامة حالياً بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بتقدم الأهلى بثنائية نظيفة.

ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ومروان محسن، فيا يجلس على دكة البدلاء، كلاً من : على لطفى ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وأليو بادجى وبذلك يلعب أحمد فتحى فى الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعانى من أجهاد فى العضلة الخلفية والذى تسبب فى خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد، كلاً من: رضا تجناوتى، يحيى جبانى، كاسينجو كازادى،اسماعيل الحداد،ابراهيم نجم الدين،يحيى عطية الله، بادى أووك، وليد الكرتى، ايمن الحسونى،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم السبت الماضى على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفى الأهلى فى مباراة الذهاب محمد مجدى أفشة وعلى معلول، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف مع الدقائق وكان له ما أراد عندما سجل مروان محسن هدف فى الدقيقة الخامسة لكن الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز ظل أربعة دقائق تقريباً لإحتساب الهدف للمارد الأحمر ففى الوقت الذى رفع فيه حكم الراية علامة التسلل على مروان محسن طالب حكام "الفار" بإحتساب الكرة هدفاً وبعد مفاوضات بين الحكم جوميز وطاقم "الفار" عبر "السمّاعات" ليتم إحتساب الكرة هدفاً.

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وحاول لاعبو الوداد إثناء الحكم عن قراره لكن دون جدوى وواصل الأهلى الضغط وسدد أجاى كرة قوية تصدى لها حارس الضيوف بشكل جيد وبمرور الوقت نشط أداء الفريق المغربى لكن دفاع الأهلى تصدى للموقف.

عادت السيطرة للأهلى بشكل جيد وأمتلك خط الوسط بقوة وتلقى محمد مجدى قفشة كرة جيدة من ديانج سددها قفشة بقوة لكنها جاءت بعيدة عن الشباك ورد الوداد بكرة قوية تصدى لها الشناوى بشكل رائع.

ونجح حسين الشحات من تسجيل هدف رائع للأهلى فى الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة رائعة من المتألق ديانج لحسين الشحات الذى راوغ مدافع الوداد أكثر من مرة ويُسكن الكرة فى شباك حارس الوداد مُعلناً الهدف الثانى للأهلي.

واصل الأهلى سيطرته على اللقاء وتناقل لاعبيه الكرة وسط الملعب وهددوا مرمى الضيوف أكثر من مرة فيما لعب الفريق المغربى على الهجمات المرتدةى التى أجاد مدافعو الأهلى والشناوى التعامل معها إلى أن أنتهى الشوط الأول بتقدم الاحمر بثنائية نظيفة.