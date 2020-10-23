شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الرجاء والزمالك استفادا من تأجيل اللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن قرار تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا تم اتخاذه بعد مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد بيومين فقط.
وأضاف طارق يحيى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي أن فريق الرجاء استفاد من تأجيل المباراة وشدد على أن الزمالك استفاد أيضا من تأجيل المباراة خاصة وان الفريق سيستفيد من عودة المصابين أمثال محمود علاء وفرجاني ساسي وحازم إمام ومحمود شيكابالا.
وأوضح أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور يتخذ القرارات المناسبة لمصلحة النادي وفريق الكرة وطالب يحيى بدعم الفريق في الفترة الحالية في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة.
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