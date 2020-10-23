شكرا لقرائتكم البرازيلى ريكاردو: نستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك ونسعى للثلاث نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى أن الفريق يستعد بكل جدية لمواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل بالجولة الختامية لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف ريكاردو: "بالتأكيد كنت أرغب فى مدة أطول من أجل الاستعداد لتلك المباراة خاصة أن اللاعبين كانو قد حصلو على فترة راحة ليست بالقصيرة بعد الانتصار على أسوان”، وواصل: "نخوض أى مباراة بهدف الثلاث نقاط لذلك سألعب على الانتصار على الزمالك والذى فزت عليه من قبل خلال ولا يأتى السابقة.

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وأتبع قائلا :”تلك المواجهة ستشهد تواجد مزيج من اللاعبين من أصحاب الخبرات والشباب الواعد الذى أتوقع له مستقبل مميز خلال الفترة المقبلة”.

وبسؤاله عن ظهور بصماته مع الفريق أجاب ريكاردو :”توليت تدريب الفريق منذ شهر واحد فقط وتلك فترة قصيرة،اللاعبون يحتاجون لثلاثة أشهر على الأقل من أجل استيعاب خططى وفكرى”، وأتم البرازيلى :”أهنىء الرباعى عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد أيمن ومحمود البدرى بالانضمام للمنتخب الأوليمبى، فهم لاعبين على مستوى مميز وأتمنى لهم التوفيق”.