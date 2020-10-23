شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تغادر الدار البيضاء في طريقه للرباط لمواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مدينة الدار البيضاء في طريقها إلى مدينة الرباط عاصمة المغرب، استعدادا لخوض نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمكث البعثة في مدينة الرباط حتى موعد مباراة النهائي المحدد لها يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبد الله..وبمجرد أن تصل البعثة لمدينة الرباط سيخضع جميع أفرادها بمقر فندق الإقامة، لمسحة أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا طبقا لتعليمات وبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وخاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية.

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كما وجهت بعثة فريق بيراميدز في المغرب برئاسة ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا 3 تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.