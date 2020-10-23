شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الوداد .. انقطاع البث التليفزيونى 3 دقائق والنتيجة ثلاثية حمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقطع البث التليفزيونى بشكل مفاجئ فى مباراة الأهلى والوداد المغربى بإستاد القاهرة، وذلك فى الدقيقة 64 وعاد فى الدقيقة 67، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ومروان محسن، فيا يجلس على دكة البدلاء، كلاً من : على لطفى ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وأليو بادجى وبذلك يلعب أحمد فتحى فى الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعانى من أجهاد فى العضلة الخلفية والذى تسبب فى خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

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فيما يضم تشكيل الوداد، كلاً من : رضا تجناوتى، يحيى جبانى، كاسينجو كازادى،اسماعيل الحداد،ابراهيم نجم الدين،يحيى عطية الله، بادى أووك، وليد الكرتى، ايمن الحسونى،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم السبت الماضى على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفى الأهلى فى مباراة الذهاب محمد مجدى أفشة وعلى معلول، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر ويتقدم النادى الأهلى حاليا فى مباراة العودة بنتيجة 3 / 0.