شكرا لقرائتكم محمد الشناوى: طوينا صفحة الوداد ونستعد للنهائى الأفريقي أيا كان طرفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة بالنادى الأهلى عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5 – 1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

أشاد الشناوى في تصريحات تلفزيونية بروح لاعبي الأهلى مؤكدا أنهم كانوا رجالا وتحملوا المسئولية وعبروا بالفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لافتا إلى أن اللاعبين أدوا المهمة بنجاح وبانتظار طرف النهائي الأفريقي.

تابع الشناوي:" اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم وتدربنا على نقاط قوة وضعف الوداد المغربي وفى الوقت الحالي طوينا صفحة نصف النهائي ونستعد للنهائى الأفريقي أيا كان طرفه ونتمنى التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير".

وكشف حارس الأهلى كواليس حديث موسيمانى مع اللاعبين بين الشوطين قائلا:" موسيمانى قال لنا سجلوا أهداف واحتفظوا بالكرة أكثر على الرغم من التأكد من صعودنا للمباراة النهائية" مختتما:" أهدى الفوز للجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني".

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صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.