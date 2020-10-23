شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يفصل مدير نادى الزمالك للتهاون في متابعة ارتداء الكمامات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فصل مدير أمن النادى من عمله، اليوم، الجمعة، وذلك بسبب التهاون فى متابعة التزام أعضاء النادى بارتداء الكمامات الطبية خلال تواجدهم فى حدائق النادى المختلفة، وذلك حفاظا على صحتهم والتزاما بالإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، وكشف منصور خلال حديثه عبر إذاعة النادى الداخلية مساء اليوم، أن أى فرد أمن فى النادى سيترك الأعضاء بدون كمامات طبية سيتم فصله من عمله وذلك حفاظا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة.

فيما أرسلت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تطلب فيه تأجيل لقاء نهائى دورى أبطال إفريقيا من 6 نوفمبر المقبل إلى 8 نوفمبر القادم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.