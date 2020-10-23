شكرا لقرائتكم الأهلى يحقق رقما قياسيا في تاريخ بطولة أفريقيا بأكثر الأندية تسجيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفرد فريق الأهلى تحت قيادة موسيمانى المدير الفنى، برقم قياسى جديد حيث يعد الفريق الأحمر الأكثر تسجيلا فى بطولة واحدة بـ 33 هدفا متفوقا على أنيمبا النيجيرى الذى سجل 31 هدفا فى نسخة 2003 حينما توج بالبطولة على حساب الاسماعيلى، وجاءت أهداف الأهلى كالتالى فى هذه النسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا 13 هدفا بمرمى أطلع بره السودانى و6 أهداف بمرمى كانو سبورت الغينى و7 أهداف بمرمى بلاتنيوم الزيمبابوى والهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى و3 أهداف بمرمى صن داونز الجنوب أفريقى و4 أهداف فى الوداد المغربى حتى الآن.

انطلقت مباراة الأهلى والوداد المغربى بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ومروان محسن، فيا يجلس على دكة البدلاء، كلاً من : على لطفى ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وأليو بادجى وبذلك يلعب أحمد فتحى فى الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعانى من أجهاد فى العضلة الخلفية والذى تسبب فى خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

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فيما يضم تشكيل الوداد، كلاً من: رضا تجناوتى، يحيى جبانى، كاسينجو كازادى،اسماعيل الحداد،ابراهيم نجم الدين،يحيى عطية الله، بادى أووك، وليد الكرتى، ايمن الحسونى،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم السبت الماضى على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفى الأهلى فى مباراة الذهاب محمد مجدى أفشة وعلى معلول، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.