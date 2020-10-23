شكرا لقرائتكم وائل جمعة: هدف مروان محسن صحيح وحكم الراية يتحمل الخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق على الهدف الذى سجله مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء في شباك الوداد المغربي في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال جمعة في تصريحات تلفزيونية:" الخطأ من الحكم المساعد وتقنية الفيديو أوضحت كل شيء ومروان محسن أكمل الهجمة ولعب على الكرة".

أضاف نجم الأهلى الأسبق :"أفضل سيناريو للأهلى أنه بدأ بهدف في هذا التوقيت من المباراة ورأيت فريق واحد في الشوط الأول متكامل ويلعب كرة جماعية".

Advertisements

وعن رأيه في لقطة إعاقة لاعب الوداد أكد:" لاعب الوداد ألقى بنفسه في منطقة جزاء الأهلى ولا يستحق أي شيء".

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية.