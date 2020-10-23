شكرا لقرائتكم عوض خميس ينقذ الرائد من الخسارة أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ لاعب الرائد عوض خميس فريقه من خسارةٍ محققة أمام ضيفه الشباب بعد تسجيله هدف التعادل في المواجهة التي انتهت 2-2 واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين اقتنص القادسية 3 نقاطٍ ثمينة عقب فوزه أمام ضيفه ضمك 2-1، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم منح لاعب الرائد عوض خميس فريقه نقطةً ثمينة بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى الشباب بالدقيقة الأخيرة في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتقدّم الرائد أولاً عند الدقيقة 19 بهدف سجله لاعبه المغربي جلال داوودي، وانتظر الشباب حتى الدقيقة 38 بعدما تمكن لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته وتمكن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الشامخ ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

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وقبل نهاية المباراة بدقيقة تمكن لاعب الرائد عوض خميس من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله المغربي محمد فوزير برأسه في شباك الشباب.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر اقتنص القادسية 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه ضمك 2-1.

وتقدم القادسية أولاً بهدف عند الدقيقة 66 عن طريق مدافعه الاسترالي ريس ويليامز، ورد ضمك سريعاً بتسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه الجزائري إبراهيم الشنيحي.

وعند الدقيقة 78 تمكن الكولومبي دانيلو آسبريلا من تسجيل الهدف الثاني للقادسية عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك ضمك.