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الفتح يوقع مخالصة مع الأوروغوياني أغيريغاراي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق يوم الجمعة مخالصة مع المدافع الأوروغوياني ماتياس أغيريغاراي بعد خوضه لموسمين.

وكان أغيريغاراي انتقل إلى الفتح قادماً من صفوف فريق لاس بالماس الإسباني عندما كان معارا من كلوب تيخوانا المكسيكي في صيف عام 2018. ولعب المدافع، 31 عاما، مع الفريق 51 مباراة بين مباريات دورية وكأس الملك سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وكان الفتح افتتح موسمه الحالي بالفوز على النصر في الجولة الأولى من دوري كأس للمحترفين بهدفين لهدف، كما سيواجه الاتحاد في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

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