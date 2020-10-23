تصفيات مونديال 2022: عودة أليسون وجيزوس إلى تشكيلة البرازيل

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ريو دي جانيرو: استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة حارس مرمى ليفربول الانكليزي أليسون بيكر ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس إلى تشكيلة السيليساو بعد تعافيهما من الإصابة وذلك استعدادا لمواجهة فنزويلا والاوروغواي منتصف الشهر المقبل ضمن التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وغاب أليسون وجيزوس عن المباراتين الافتتاحيتين للبرازيل في التصفيات المونديالية ضد بوليفيا (5-صفر) والبيرو (4-2) مطلع الشهر الحالي بسبب إصابة تعرضا لها مع فريقيهما.

وعاد أيضا ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور (20 عاما)وإيدر ميليتاو (22 عاما)، الأول للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2019، والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وعلق تيتي على عودة فينيسيوس الذي هز الأربعاء شباك شاختار دانييتسك الاوكراني (2-3) بعد 15 ثانية من دخوله مكان الصربي لوكا يوفيتش في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قائلا "إذا كانت السيارة العادية بها خمسة سرعات، فلديه ستة أو سبعة".

كما أعاد تيتي غلى صفوف المنتخب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرثر بعد غيابه عن بداية التصفيات لأنه لم يكن جاهزا.

واستبعد تيتي من التشكيلة الأخيرة مهاجم ريال مدريد الواعد رودريغو ولاعبي وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش وأتلتيكو مدريد الإسباني فيليبي وحارس مرمى أتلتيكو باراناينسي سانتوس ومهاجم هرتا برلين ماثيوس كونيا.

ولم يوجه تيتي الدعوة أيضا إلى القائد المخضرم داني ألفيش (ساو باولو) ومدافعي فلامينغو فيليبي لويس ويوفنتوس أليكس ساندرو.

وقال تيتي في هذا الصدد "هناك منافسة عالية الجودة على المراكز".

وضمت التشكيلة التي يتقدمها مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا ومدافع تشلسي الانكليزي المخضرم تياغو سيلفا ولاعبي وسط برشلونة وريال مدريد الاسبانيين فيليبي كوتينيو وكاسيميرو، أربعة لاعبين فقط يلعبون في الأندية البرازيلية هم: المدافع غابريال مينينو، حارس مرمى بالميراس ويفرتون وقطب دفاع فلامنغو رودريغو كايو وزميله في الفريق لاعب الوسط إيفرتون ريبيرو.

وتتصدر البرازيل التصفيات الاميركية الجنوبية برصيد ست نقاط بفارق الاهداف عن الأرجنتين.

وتلعب البرازيل مع ضيفتها فنزويلا في ساو باولو في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قبل السفر إلى مونتيفيديو لمواجهة الأوروغواي بعد أربعة أيام.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

للدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، غابريال مينينو (بالميراس)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريغو كايو (فلامنغو).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فابينيو (ليفربول الإنكليزي)، آرثر (يوفنتوس)، دوغلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).

للهجوم: غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جرمان) ، إيفرتون (بنفيكا البرتغالي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول) وريشارليسون (إيفرتون الإنكليزي).