شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر الدار البيضاء لخوض نهائي الكونفدرالية بالرباط.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مدينة الدار البيضاء في طريقها إلى مدينة الرباط عاصمة المغرب، استعدادا لخوض نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمكث البعثة في مدينة الرباط حتى موعد مباراة النهائي المحدد لها يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبد الله..وبمجرد أن تصل البعثة لمدينة الرباط سيخضع جميع أفرادها بمقر فندق الإقامة، لمسحة أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا طبقا لتعليمات وبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وخاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية.

كما وجهت بعثة فريق بيراميدز في المغرب برئاسة ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا 3 تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

أوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كافة العقبات واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم ومشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلا.

وكان وفد نادي بيراميدز زار أمس الخميس، مدينة الرباط العاصمة، لمعاينة كافة الترتيبات الخاصة بانتقال البعثة للمدينة استعدادا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية..وضم الوفد، هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله المدرب العام للفريق، ووليد مهدي مدير المباريات.

وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط والذي من المنتظر أن تقيم فيه البعثة، بجانب زيارة ملعب نادي الفتح الرباطي لخوض التدريبات عليه حتى موعد المباراة الهامة أمام نهضة بركان.