شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هدوء أهلاوي بعد التقدم بثلاثية والوداد يبحث عن هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي والوداد المغربي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة هي تقدم الاهلي بثلاثية نظيفة .

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف مع الدقائق وكان له ما أراد عندما سجل مروان محسن هدف في الدقيقة الخامسة لكن الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ظل أربعة دقائق تقريباً لإحتساب الهدف للمارد الأحمر ففي الوقت الذى رفع فيه حكم الراية علامة التسلل على مروان محسن طالب حكام "الفار" بإحتساب الكرة هدفاً وبعد مفاوضات بين الحكم جوميز وطاقم "الفار" عبر "السمّاعات" ليتم إحتساب الكرة هدفاً.

وحاول لاعبو الوداد إثناء الحكم عن قراره لكن دون جدوى وواصل الأهلي الضغط وسدد أجاي كرة قوية تصدى لها حارس الضيوف بشكل جيد وبمرور الوقت نشط أداء الفريق المغربي لكن دفاع الأهلي تصدى للموقف.

عادت السيطرة للأهلي بشكل جيد وأمتلك خط الوسط بقوة وتلقي محمد مجدي قفشة كرة جيدة من ديانج سددها قفشة بقوة لكنها جاءت بعيدة عن الشباك ورد الوداد بكرة قوية تصدى لها الشناوي بشكل رائع.

ونجح حسين الشحات من تسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 26 بعدما تلقي تمريرة رائعة من المتألق ديانج لحسين الشحات الذي راوغ مدافع الوداد أكثر من مرة ويُسكن الكرة في شباك حارس الوداد مُعلناً الهدف الثاني للأهلي.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء وتناقل لاعبيه الكرة وسط الملعب وهددوا مرمى الضيوف أكثر من مرة فيما لعب الفريق المغربي على الهجمات المرتدة التى أجاد مدافعو الاهلي والشناوي التعامل معها إلى أن أنتهى الشوط الأول بتقدم الاحمر بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الأهلي مع نشاط ملحوظ للضيوف وسدد وليد الكرتي كرة قوية في الدقيقة 48 لكنها مرت بجوار القائم بقليل، وحاول الفريق المغربي زيارة مرمى محمد الشناوي لكن دون جدوى ونجح الاهلي في تسجيل هدف ثالث عن طريق ياسر أبراهيم الذى أرتقفى لضربة ركنية من حسين الشحات وسجل الهدف الثالث للأحمر.

أجرى موسيماني تغيير ثنائي مرة واحدة بنزول على لطفي وكهربا بدلاً من محمد الشناوي ومروان محسن في الدقيقة 61 ،وأنحصر اللعب وسط الملعب قليلاً لتقل لخطورة على مرمى الفريقين ويشهر الحكم بطاقة صفراء ليجي جبران لاعب الوداد للخشونة مع ديانج وشارك وليد سليمان في الدقيقة74 بدلاً من أجاي وشارك أحمد الشيخ بدلاً من حسين الشحات.