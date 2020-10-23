شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يسجل الهدف الثالث للأهلي أمام الوداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي برأسية قوية بالدقيقة 58 من عمر المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وانطلقت مباراة الاهلي والوداد المغربي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.

وانطلقت مباراة الاهلي والوداد المغربي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.