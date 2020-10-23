شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينفرد برقم قياسي جديد.. الأكثر تسجيلا في نسخة واحدة من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفرد فريق الاهلى تحت قيادة موسيمانى المدير الفني ، برقم قياسى جديد ، بعد الهدف الأول الذى أحرزه مروان محسن بشباك الوداد فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا، من إذ أصبح الفريق الأحمر الأكثر تسجيلا في بطولة واحدة من دورى أبطال أفريقيا بـ 32 هدفا متفوقا على أنيمبا النيجيري الذى سجل 31 هدفا في نسحة 2003 حينما توج بالبطولة على حساب الاسماعيلى، وجاءت أهداف الاهلى كالتالى في هذه النسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا 13 هدف بمرمى أطلع بره السودانى و 6 أهداف بمرمى كانو سبورت الغينى و 7 أهداف بمرمى بلاتنيوم الزيمبابوى و الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى و 3 أهداف بمرمى صن داونز الجنوب أفريقى و 3 أهداف في الوداد المغربى حتى الآن.

انطلقت مباراة الاهلي والوداد المغربي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.