شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: هدف مروان محسن صحيح وحكم الراية يتحمل الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق على الهدف الذى سجله مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء في شباك الوداد المغربي في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ،قال جمعة في تصريحات تلفزيونية:" الخطأ من الحكم المساعد وتقنية الفيديو أوضحت كل شيء ومروان محسن أكمل الهجمة ولعب على الكرة".

أضاف نجم الأهلى الأسبق :"أفضل سيناريو للأهلى أنه بدأ بهدف في هذا التوقيت من المباراة ورأيت فريق واحد في الشوط الأول متكامل ويلعب كرة جماعية".

وعن رأيه في لقطة إعاقة لاعب الوداد أكد:" لاعب الوداد ألقى بنفسه في منطقة جزاء الأهلى ولا يستحق أي شيء".

أنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي و الوداد المغربي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة ، وسط أداء مبدع من جميع اللاعبين بقيادة المدير الفنى موسيمانى، ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيا يجلس على دكة البدلاء ، كلاً من : علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي وبذلك يلعب أحمد فتحي في الجبهة اليسرى بدلاً من على معلول الذى يعاني من أجهاد في العضلة الخلفية والذى تسبب في خروجه من قائمة الـ18 للمباراة.

فيما يضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول ، وتحرك الأهلى من فندق إقامته متجها إلى ستاد القاهرة الدولى وسط تأمين من قوات الشرطة المعنية بتأمين حافلة الفريق الأحمر.