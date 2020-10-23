ريكاردو يعلق علي مباراة الإسماعيلي مع الزمالك والدفع بالناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى أن الفريق يستعد بكل جدية لمواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل بالجولة الختامية لمسابقة الدورى المحلى ، وأضاف ريكاردو :”بالتأكيد كنت أرغب فى مدة أطول من أجل الاستعداد لتلك المباراة خاصة أن اللاعبين كانو قد حصلو على فترة راحة ليست بالقصيرة بعد الانتصار على أسوان” ، وواصل :”نخوض أى مباراة بهدف الثلاث نقاط لذلك سألعب على الانتصار على الزمالك والذى فزت عليه من قبل خلال ولاياتى السابقة ، وأتبع قائلا :”تلك المواجهة ستشهد تواجد مزيج من اللاعبين من أصحاب الخبرات والشباب الواعد الذى أتوقع له مستقبل مميز خلال الفترة المقبلة”.
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