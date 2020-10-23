شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعادل مصطفي محمد بـ6 أهداف فى وصافة هدافى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي رصيده إلى 6 أهداف بدوري أبطال أفريقيا ، ليعادل رقم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وكريستوفاو لاعب بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، ويفصله هدفا عن أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، وجاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق.

ويتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال افريقيا حتى الآن الجزائرى كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي السابق، برصيد 10 أهداف.